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أخبار الجزائر

تسمم شخصين بالغاز في سيدي بلعباس

بقلم نادية بن طاهر
تسمم شخصين بالغاز في سيدي بلعباس
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تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، لأجل حادث تسمم بغاز CO المنبعث من عادم السيارة، في ولاية سيدي بلعباس.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تعرض شخصين للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من عادم سيارة، كانت مركونة داخل المرآب.

ووقع الحادث، بالمكان المسمى حي 195 مسكن “الصخرة”، ببلدية ودائرة سيدي بلعباس.

وخلف الحادث إصابة شخصين لهما ضيق في التنفس، أحدهم في حالة حرجة. حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

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