تسمم شخصين بغاز أحادي أكسيد الكربون بباتنة

تعرض شخصين،اليوم السبت، لحادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من موقد نار بالمكان المسمى الملوجة بلدية و دائرة إيشمول ولاية باتنة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل اسعاف شخصين تعرضا لتسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 52 سنة و 47 سنة. لهما ضيق في التنفس تم اسعافهما و نقلهما الى المستشفى المحلي.

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