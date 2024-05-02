تسمم شخصين بغاز أحادي أكسيد الكربون بقسنطينة

أصيب شخصان باختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء و المدفأة بحي 200 مسكن بلدية و دائرة الخروب بولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 23سا30د. من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء والمدفأة بحي 200 مسكن بلدية و دائرة الخروب.

خلف الحادث تسمم إمرأة و رجل يبلغان من العمر 36 سنة و 42 سنة. لهما صعوبة في التنفس تم إسعافهما و نقلهما إلى مستشفى علي منجلي .

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