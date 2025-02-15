تسمم شخصين  بغاز أحادي أكسيد الكربون في البويرة

تعرض شخصين لحادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من المدفأة بالمكان المسمى واد دهوس، ببلدية ودائرة البويرة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المدصر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 07سا 31د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO. المنبعث من المدفأة بالمكان المسمى واد دهوس، ببلدية ودائرة البويرة.

حيث خلف الحادث تسمم شخصين 02 من الجنسين يبلغان من العمر 36 سنة و 47 سنة. لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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