تسمم عائلة بالغاز في النعامة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية النعامة، عصر اليوم السبت، لإسعاف عائلة مكونة من ثلاثة أفراد تعرضوا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل منزلهم العائلي الكائن بحي “الوئام” ببلدية ودائرة المشرية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، باشرت الفرق الميدانية تدخلها في حدود الساعة 15سا 23د. حيث تم العثور على 3 ضحايا (إناث) تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و52 سنة، يعانين من ضيق حاد في التنفس جراء استنشاق الغاز القاتل.

وقد قدمت فرق الإسعاف التدابير الطبية الأولية للضحايا في عين المكان قبل تحويلهن إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية اللازمة.

وجددت مصالح الحماية المدنية دعوتها للمواطنين بضرورة تفقد أجهزة التدفئة وسخانات المياه وتوفير التهوية الكافية داخل المنازل.