تسمم عائلة بالغاز في عين الدفلى

أصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة، بالتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بمنزلهم العائلي في عين الدفلى.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، أصيب 4 أشخاص، تترواح أعمارهما ما بين 7 سنوات و41 سنة بالإختناق بالغاز.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية مليانة على الساعة 08 سا و40 دقيقة، من أجل هذا الحادث.

وتمثل الحادث في تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل مسكن أرضي من نوع 3 غرف بحي 5 جويلية قرقاح ببلدية ودائرة مليانة.

الضحية الأولى الأم والبالغة من العمر 41 سنة لها ضيق في التنفس وغثيان. والضحية الثانية طفل البالغ من العمر 08 سنوات له غثيان وصعوبة في التنفس.

والضحية الثالثة البالغ من العمر 07 سنوات له ضيق في التنفس وغثيان. والضحية الرابعة البالغة من العمر 15 سنة لها ضيق في التنفس وغثيان.

وسبب لهم الحادث صعوبة في التنفس وفشل، وغثيان. وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان. وإجلائهم إلى المستشفى.