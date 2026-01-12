تسمم عائلة بالغاز في قسنطينة

تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الرئيسية علي منجلي في قسنطينة، اليوم الإثنين، لأجل إسعاف عائلة تعرضت للإختناق بالغاز.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، يتعلق الأمر بـ5 أشخاص من كلا الجنسين تتراوح اعمارهم بين سنتين و50 سنة. حيث تعرضوا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

الضحايا لهم دوار وصعوبة في التنفس، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة. وتم تحويلهم في حالة مستقرة إلى مستشفى علي منجلي.