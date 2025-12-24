إعــــلانات
تسمم عائلة بغاز “الطابونة” في المسيلة

بقلم أسماء.ع
تسمم عائلة بغاز "الطابونة" في المسيلة
سجلت مصالح الحماية المدنية،  فجر اليوم الأربعاء، تسمم عائلة بأكملها بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي في ولاية المسيلة.

وجاء في بيان الحماية أن الأخيرة تدخلت على الساعة 6:05 صباحا من أجل اسعاف عائلة تسممت بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من موقد طهي (طابونة) داخل غرفة بمسكن فردي، بحي النصر ، ببلدية و دائرة بوسعادة.

وخلّف الحادث تسمم  6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين  3 سنوات و 47 سنة لهم صعوبة في التنفس. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

