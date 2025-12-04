تسمم عائلة من 5 أفراد بالغاز في قسنطينة

أصيبت عائلة من 5 أشخاص بتسمم جراء استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية قسنطينة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 01سا45د من أجل إسعاف 05 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. بحي الوحدة الجوارية بلدية و دائرة الخروب.

خلف الحادث تسمم 05 أشخاص يعانون من غثيان و صعوبة في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور