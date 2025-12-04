إعــــلانات
أخبار الجزائر

تسمم عائلة من 5 أفراد بالغاز في قسنطينة

بقلم أمينة داودي
تسمم عائلة من 5 أفراد بالغاز في قسنطينة
  • 33
  • 0

أصيبت عائلة من 5 أشخاص بتسمم جراء استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية قسنطينة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 01سا45د من أجل إسعاف 05 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. بحي الوحدة الجوارية بلدية و دائرة الخروب.

خلف الحادث تسمم 05 أشخاص يعانون من غثيان و صعوبة في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

div>

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/WMFv9
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer