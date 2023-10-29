تسمم عائلة من 6 أفراد في الشلف

تدخلت وحدة الحماية المدنية بأولاد بن عبد القادر في الشلف، منتصف نهار اليوم الأحد، اثر نداء اغاثة من احد العائلات القاطنة ببقعة شعبة الابطال لتعرضهم لحالة تسمم.

وفي التفاصيل، حسب بيان الحماية المدنية، قالت العائلة التي تقطن ببلدية اولاد بن عبد القادر. أنهم اصيبوا بآلام حادة على مستوى البطن.

وعليه تنقلت فرق الاسعاف لأجل إسعاف العائلة المتكونة من 6 أفراد لهم أعراض ( قيء – حمى – آلام في البطن ).

وتتكون العائلة من 6 أفراد بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة و16 سنة وأمهم البالغة من العمر 42 سنة.

وتم إجلاؤهم إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية لذات البلدية في حين تبقى اسباب إصابتهم مجهولة.

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