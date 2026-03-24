تسمم عائلة من 8 أفراد بالغاز في المسيلة

تعرضت عائلة كاملة مكونة من 8 أفراد للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مرجلة لا تتوفر على قناة صرف الغازات المحترقة، بقرية الغيل، ببلدية المعاضيد في ولاية المسيلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا50د من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مرجلة لا تتوفر على قناة صرف الغازات المحترقة، بقرية الغيل. ببلدية المعاضيد و دائرة أولاد دراج.

حيث أشارت أن الحادث خلف تسمم 08 أفراد من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس، تتراوح أعمارهم. بين 01 سنة و 70 سنة، تمّ نقلهم إلى المستشفى المحلي (نقلوا من طرف خواص).

