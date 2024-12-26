تسمم 10 أشخاص بالغاز المنبعث من سخان الماء في وهران

تسمم 10 أشخاص بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بشارع العربي بن مهيدي. بلدية سيدي الشحمي دائرة السانية، في وهران.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 23سا10د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، بشارع العربي بن مهيدي، بلدية سيدي الشحمي دائرة السانية.

وخلف الحادث تسمم 10 أشخاص من كلا الجنسين لهم ضيق في التنفس وحالة غثيان تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.