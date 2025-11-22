تسمم 10 أشخاص بالغاز خلال 24 ساعة فقط

سجلت مصالح الحماية المدنية، عدة تدخلات عبر مختلف ولايات الوطن والتي أسفرت منها تسجيل تسمم 10 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون، خلال يوم واحد فقط.

وحسب حصيلة نشرتها المديرية العامة للحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فقد بلغ إجمالي التدخلات 2560 تدخلًا. أي بمعدل تدخل كل 33 ثانية.

فبخصوص حوادث المرور، فقد سجلت ذات المصالح 146 تدخل، أسفرت عن 178 جر يحًا، و06 حالات وفاة.

أما حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، فقد تم تسجيل 4 تدخلات، أسفرت عن 10 حالات تسمم. فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

