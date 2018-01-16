تسمم 11 تلميذا بسبب تناول ياوورت فاسد بالمطعم المدرسي في سكيكدة

أخبار الجزائر
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تسمم 11 تلميذا بسبب تناول ياوورت فاسد بالمطعم المدرسي في سكيكدة
بقلم خ.صديق

تعرض اليوم الثلاثاء، 11 تلميذا (8 و11سنة) يدرسون بإبتدائية الصادق عميرة، ببلدية فلفلة في سكيكدة، إلى تسمم غذائي،

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنّ هذه الحالات قد تطلبت نقلهم إلى العيادة متعددة الخدمات لبلدية فلفة.

فيما تم بعدها بنقل اثنين منهم إلى مستشفى سكيكدة، على متن سيارة إسعاف بالنظر إلى حالتيهما التي وصفت بـ”الحرجة”.

وأضاف ذات المصدر،بأن التلاميذ قد أحسوا بآلام على مستوى البطن مصحوبة بتقيؤ عد تناولهم ليايورت وبسكويت قدم لهم بمطعم المدرسة.

وقد غادر التلاميذ الـ11 العيادة المتعددة الخدمات والمستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، حسب ما ذكره من جهته مصدر طبي.

من جهتها فتحت المصالح المختصة تحقيقا في الموضوع لتحديد أسباب هذا التسمم.

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