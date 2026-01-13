تسمم 12 شخصا بالغاز خلال يوم واحد!

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تعرض 12 شخصا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2943 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 31 ثانية.

حيث سجلت المصالح نفسها، بخصوص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، 7 تدخلات، حيث تم إسعاف 12 شخصًا، وحالة وفاة.

وبالنسبة لحوادث المرور، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة 126 تدخلا، في عدة حوادث خلفت 150 جريحًا، وحالتي وفاة.

