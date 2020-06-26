تسمم 12 شخصا من بينهم أطفال في مأدبة عزاء بوادي الشحم في قالمة

استقبلت ليلة أمس، الاستعجالات الطبية بمستشفى بوشقوف في ولاية قالمة، 12 شخصا من بينهم أطفال، كانوا في حالة حرجة بسبب تناولهم لبعض المأكولات ببيت عزاء أحد المواطنين.

كانوا يعانون من حرارة مرتفعة وحالات تقيئ ، قبل أن يتم التكفل بهم طبيا من قبل الفريق الطبي العامل هناك.

و حسب المعلومات المتوفرة لـ “النهار”، فإن الـ 12 شخصا ممن كانوا يعانون من تسمم كانوا يقومومن بواجب العزاء وتم تناولهم لبعض المأكولات، إلا أنهم أحسوا بأوجاع الأمر الذي استدعى نقلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بوشقوف.

هذا وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا أمنيا معمقا في حيثيات القضية، بعد سماعها بالحادث وتنقلها الميداني إلى عين المكان لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا التسمم الغدائي، الذي ظل حديث العام والخاص بالمنطقة، وخلق خوفا و رعبا حقيقيان في وسط سكان منطقة وادي الشحم الهادئة.