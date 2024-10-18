تسمم 12 شخصا من بينهم 3 أطفال بحي الياسمين 1 بوهران

تعرض 12 شخصا لتسمم، اليوم الجمعة، ببلدية ودائرة بئر الجير، ولاية وهران.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، تدخلت على الساعة الثانية والنصف زوالا (14:30). على مستوى حي الياسمين 1، من أجل إسعاف ونقل 12 شخصاً يعانون من آلام في البطن وحالات قيء.

المصابون 9 نساء و3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و 76 سنة. تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم في عين المكان، ثم تحويلهم إلى مستشفى أول نوفمبر بإيسطو، ومستشفى طب الأطفال بكاناستال.