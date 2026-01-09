تسمم 13 شخصا بالغاز خلال 24 ساعة

تعرض 13 شخصا، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3037 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 28 ثانية.

وبالنسبة لحوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت مصالح الحماية، 7 تدخلات، في حوادث أسفرت عن تسمم 13 شخصا. فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 175 تدخل، في عدة حوادث، أسفرت عن جرح 195 شخصا.