تسمم 13 شخصا بالغاز في تيسمسيلت والمدية

تعرض 6 أشخاص، من عائلة واحدة، للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، بمنزلهم العائلي، بحي ولد الطيب ببلدية المدية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، ليلة أمس، على الساعة 22سا و32 دقيقة، في هذا الحادث.

وتعرض الضحايا، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وخلف الحادث تسمم 6 أشخاص بالغاز، لهم ضيق في التنفس، حيث تم إسعافهم بعين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

كما تدخلت ذات المصالح، ليلة أمس، على الساعة 22سا و10 دقيقة، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون وقع بحي دقيش عبد القادر ببلدية تيسمسيلت.

وخلف الحادث تسمم 7 أشخاص من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس، حيث تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.