تسمم 13 شخصا بغاز أحادي أكسيد الكربون بقسنطينة

أصيب 13 شخصا بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من المدفأة بالمدينة الجديدة علي منجلي بلدية دائرة الخروب بولاية قسنطينة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 01سا18د، من أجل حادث تسمم 13 شخصا بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بالمدينة الجديدة علي منجلي بلدية دائرة الخروب.

وخلف الحادث تسمم 13 شخصا لهم ضيق في التنفس، تمّ اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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