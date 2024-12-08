تسمم 14 شخصا بالغاز خلال 24 ساعة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن حصيلة تدخلاتها خلال 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل إسعاف 14 شخصا تعرضوا للاختناق بالغاز.

وحسب حصيلة نشرتها المديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2838 تدخلا بمعدل تدخل كل 30 ثانية.

وسُجلت في نفس الفترة، حوادث مرور مريعة، وتم التدخل في 166 حادثا، خلفت وفاة شخص، وجرح 176 آخرين.

أما بالنسبة لحوادث الاختناق بالغاز، تم تسجيل 6 تدخلات، تم من خلالها إسعاف 14 شخصا، فيما لم يتم تسجبل أية حالة وفاة.