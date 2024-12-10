تسمم 15 شخصا بالغاز خلال يوم

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنقاذ 15 شخصا من موت وشيك، إثر تعرضهم للاختناق بالغاز، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2994 تدخلا بمعدل تدخل كل 28 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 155 تدخلا، حيث خلفت هذه التدخلات وفاة 4 أشخاص، وإصابة 187 آخرين بجروح.

أما بالنسبة لحوادث الاختناق الغاز، سجلت ذات المصالح 4 تدخلات، تم خلالهما إسعاف 15 شخصا، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.