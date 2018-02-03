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تسمم 15 عاملا بالمؤسسة الإستشفائية بالبويرة

أخبار الجزائر
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تسمم 15 عاملا بالمؤسسة الإستشفائية بالبويرة
بقلم أمينة ج

تعرض 15 عاملا بالمؤسسة الإستشفائية بعين بسام بولاية البويرة، لتسمم غذائي.

وحسب ما أفاد به تلفزيون “النهار”، فإن سبب التسمم الغذائي هو تناول العمال للحم الفاسد.

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