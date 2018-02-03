تسمم 15 عاملا بالمؤسسة الإستشفائية بالبويرة

تعرض 15 عاملا بالمؤسسة الإستشفائية بعين بسام بولاية البويرة، لتسمم غذائي.

وحسب ما أفاد به تلفزيون “النهار”، فإن سبب التسمم الغذائي هو تناول العمال للحم الفاسد.