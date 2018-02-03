تسمم 15 عاملا بالمؤسسة الإستشفائية بالبويرة

وحسب ما أفاد به تلفزيون “النهار”، فإن سبب التسمم الغذائي هو تناول العمال للحم الفاسد.
اوقفت شرطة ولاية أم البواقي شخصين مشتبه فيهما بسرقة مجوهرات، واسترجعت جزء هام المسروقات .
حيث قام عناصر شرطة وادنيني بفتح تحقيق عقب شكوى تقدم بها…
أوقفت مصالح الشرطة لولاية معسكر مشعوذا في العقد السابع من العمر، مع حجز أكثر من 65 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى توقيف 5 اشخاص.
و بعد…
توصل التلميذ ثانوي طارق كحلوش القاطن بولاية سكيكدة لإختراع يمكنه من تشغيل سيارة من اي مكان في العالم بالهاتف النقال.
ويعتبر هذا الجهاز من احد الإختراعات…
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