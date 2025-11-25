إعــــلانات
تسمم 16 شخصا بالغاز خلال 24 ساعة

بقلم نادية بن طاهر
  • 15
  • 0

تعرض 16 شخصا، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 3417 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 25 ثانية.

وبالنسبة لحوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت مصالح الحماية المدنية، 5 تدخلات، أسفرت عن تسجيل 16 حالات تسمم، وحالة وفاة.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 168 تدخل، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وجرح 232 آخرين.

