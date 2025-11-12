تسمم 17 شخصا بالغاز خلال يوم واحد فقط

سجلت مصالح الحماية المدنية، عدة تدخلات عبر ولايات من الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3170 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 27 ثانية.

حيث سجلت ذات المصالح، فيما يخص حوادث الغاز، 07 تدخلات، أسفرت عن إسعاف 17 شخصا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح، 169 تدخلًا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 04 أشخاص وجرح 185 آخرين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور