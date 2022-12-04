تسمم 17 شخصا بالغاز داخل إبتدائية بسور الغزلان في البويرة

تعرض 17 شخصا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، اليوم الأحد، داخل إبتدائية ببلدية سور الغزلان في البويرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت في هذا الحادث، على الساعة 11سا و10د.

ويتعلق الأمر بحادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفئة على مستوى ابتدائية ببلدية سور الغزلان.

وتم اسعاف الضحايا ونقلهم الى المستشفى وهم في صحة جيدة. ويتعلق الأمر بـ16 تلميذا تتراوح أعمارهم بين 7 و9 سنوات. بالإضافة إلى المعلمة البالغة من العمر 45 سنة.

ليرتفع العدد الاجمالي منذ بداية موسم البرد إلى 41 حالة تسمم فيما لم تسجل أية حالة وفاة.

هذا وتم إطلاق، بالتزامن مع دخول موسم الشتاء، حملات تحسيسية مكثفة حول خطر التسمم بغاز احادي اكسيد الكربون على مستوى تراب الولاية.