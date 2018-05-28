تسمم 17 شخصا بسبب “الشاربات” في وهران

تم تسجيل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بوهران 17 حالة تسمم غذائي بسبب استهلاك عصير “الشاربات” مجهول المصدر.

وقد تم تقديم الإسعافات للمصابين ووضعهم تحت المراقبة الطبية لمدة لم تتجاوز الساعتين، إذ لم يتم تسجل أي حالات خطيرة .

وان حالات التسمم هاته مرتبطة جلها استهلاك هذا النوع من لمشروبات المعبأة في أكياس وقارورات غير معقمة وتفتقر لشروط النظافة.

من جهتها دعت المديرية الولائية للتجارة المواطنين إلى تجنب تناول هذه المشروبات المجهولة المصدر والمكونات.

ولا تحمل علامة تجارية أو وسم يبين منتجها أو طريقة تحضيرها ومدى احترام مصنعيها للمعايير المعمول بها من حيث المادة الحمضية المكونة وكمية السكر المضافة وأماكن صنعها.

وأمرت أعوان المراقبة وقمع الغش خلال خرجاتهم اليومية لمراقبة الاسواق والمحلات التجارية بحجز عصير “الشاربات” المعروض للبيع وإتلافه.