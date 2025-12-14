إعــــلانات
أخبار الجزائر

تسمم 19 شخصا بالغاز خلال يوم واحد

بقلم عايدة.ع
  • 17
  • 0

سجلت مصالح الحماية المدنية، عدة تدخلات عبر ولايات من الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال هذه الفترة، 3138 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 27 ثانية.

حيث سجلت ذات المصالح، فيما يخص حوادث الغاز، 08 تدخلات، أسفرت عن إسعاف 19 شخصا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وبخصوص حوادث المرور، فسجلت ذات المصالح، 171 تدخلًا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 03 أشخاص وجرح 171 آخرين.

رابط دائم : https://nhar.tv/mv0wA
