تسمم 22 شخصا بالغاز خلال 24 ساعة

تعرض 22 شخصا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2638 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 32 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة 142 تدخلا، في عدة حوادث خلفت 168 جريحًا، و4 وفيات.

وفيما يخص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت مصالح الحماية المدنية 8 تدخلات، حيث تم إسعاف 22 شخصًا.