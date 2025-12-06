تسمم 22 شخصا بالغاز خلال 24 ساعة!

تدخلت مصالح الحماية المدنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، لأجل إسعاف 22 شخصا تعرضوا للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، بمختلف ولايات الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2231 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 38 ثانية.

وبالنسبة لحوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 11 تدخل، تم خلالها إسعاف 22 شخصا، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 116 تدخلًا، في عدة حوادث، خلفت 146 جريحًا، وحالتي وفاة.