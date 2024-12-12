تسمم 29 شخصا بالغاز خلال 24 ساعة الأخيرة 

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية تعرض 29 شخصا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان المديرية 29 حالة تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال 24 ساعة الأخيرة عبر 9 ولايات. كما انه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وجاءت حالات التسمم بالغاز حسب الولايات كمايلي:

حالة واحدة في ولاية باتنة.

5 حالات في ولاية بشار.

حالتان في ولاية البليدة.

حالتان في ولاية تيزي وزو.

6 حالات في ولاية الجلفة.

4 حالات في ولاية سطيف.

حالة واحدة في ولاية المدية.

3 حالات في ولاية معسكر.

5 حالات في ولاية البيض.

تُجدد الحماية المدنية في بيانها نداءها لجميع المواطنين باتخاذ التدابير التالية للوقاية من هذا الخطر الصامت:

1 التأكد من سلامة المدفأة وسخان الماء.

2 مراقبة قنوات صرف الغازات المحروقة والتأكد من خلوها من أي عوائق تمنع خروج الغازات.

3 توفير تهوية جيدة داخل المنزل من خلال التحقق من فتحات التهوية.

4 تجنب الغلق العشوائي لمنافذ التهوية.