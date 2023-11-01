تسمم 3 أشخاص بالغاز في البويرة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، منتصف نهار اليوم الأربعاء، لأجل إسعاف 3 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية البويرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تقديم الاسعاف الأولية لـ03 أشخاص لهم بداية اختناق. إستنشقوا غازات محترقة منبعثة من سخان الماء.

ووقع الحادث، على مستوى حي التساهمي ببلدية ودائرة سور الغزلان. أين وجد الضحايا يعانون من ضيق في التنفس وآلام في الرأس.

الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و47 سنة، حيث تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.