تسمم 3 أشخاص بالغاز في المدية

أصيب 3 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة ، بحي الشراشرية ، بولاية المدية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا30د من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة، بحي الشراشرية، بلدية ودائرة المدية.

حيث خلف الحادث تسمم 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 11 سنة و 46 سنة، لهم ضيق في التنفس وحالة غثيان. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور