تسمم 3 أشخاص بالغاز في باتنة

تعرض 3 أشخاص، اليوم السبت، للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، بطريق تازولت، ببلدية ودائرة باتنة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح على الساعة 14سا و42 دقيقة، من أجل حادث تسمم بالغاز.

وتعرض 3 أشخاص، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بالطريق تازولت، ببلدية ودائرة باتنة.

وخلف الحادث تسمم 3 أشخاص بالغاز، تتراوح أعمارهم بين سنة و29 سنة، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.