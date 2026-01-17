تسمم 3 أشخاص بالغاز في برج بوعريريج

سجلت مصالح الحماية المدنية، تعرض عائلة للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بعمارات 18 فيفري، ببلدية رأس الوادي في ولاية برج بوعريريج.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، بعمارات 18 فيفري، بلدية ودائرة رأس الوادي.

مشيرة أن الحادث خلّف تسمم 3 أشخاص من عائلة واحدة (من بينهم ضحية فاقدة للوعي). تتراوح أعمارهم بين 15 و 40 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور