تسمم 3 أشخاص بالغاز في تيزي وزو

أصيب ثلاثة (03) أشخاص باختناق جراء استنشاق غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة ببلدية أيت تودرت دائرة واسيف بولاية تيزي وزو.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 00سا22د. من أجل تسمم 03 أشخاص بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة ببلدية أيت تودرت دائرة واسيف.

حيث خلف الحادث تسمم 03 أشخاص لهم ضيق في التنفس تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.

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