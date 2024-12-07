تسمم 3 أشخاص بالغاز في سوق أهراس

أصيب 3 أشخاص بضيق في التنفس، جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي 400 مسكن، بلدية و دائرة سوق أهراس.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن إسعافاتها تدخلت على الساعة 00سا14د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة، بحي 400 مسكن، بلدية و دائرة سوق أهراس.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 22 سنة و 58 سنة، لهم ضيق في التنفس. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى الجهوي.

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