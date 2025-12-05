تسمم 3 أشخاص بالغاز في قسنطينة والطارف

تعرض 3 أشخاص، اليوم الجمعة، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، في كل من ولايتي قسنطينة والطارف.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تعرضت فتاة، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي 1600 مسكن، ببلدية الخروب في قسنطينة.

وخلف الحادث تسمم فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، لها صعوبة في التنفس، تم إسعافها ونقلها إلى المستشفى المحلي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إسعاف شخصين من عائلة واحدة تعرضا للإختناق بالغاز المتسرب من قارورة البوتان داخل منزل، بحي 20 أوت، ببلدية بوثلجة في الطارف.

والضحيتان من جنس أنثى، وتتراوح أعمارهما بين 14 و32 سنة، وجدا في حالة إغماء. حيث تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما إلى المستشفى المحلي.