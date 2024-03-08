تسمم 3 أشخاص بالغاز في مستغانم

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي جبلي محمد ببلدية سيدي علي، في مستغانم.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، على الساعة 11سا و33 دقيقة، في هذا الحادث.

وخلف الحادث تسمم 3 أشخاص من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم مابين 05 سنوات و38 سنة.

حيث تم تقديم لهم الإسعافات الأولية بعين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي.