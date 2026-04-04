تسمم 3 أشخاص بالغاز في معسكر

تعرضت عائلة مكونة من 03 أشخاص للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، داخل مسكنهم العائلي الكائن بحي 128 مسكن ببلدية ودائرة المحمدية في ولاية معسكر.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت المصالح المسعفة في حدود الساعة 13:32 زوالاً، لتقديم الإسعافات الأولية للعائلة التي استنشقت الغاز القاتل داخل المنزل.

وأسفر الحادث عن إصابة 03 إناث تتراوح أعمارهن بين 08 و46 سنة، حيث عانين من ضيق حاد في التنفس. وتم إسعافهن في عين المكان قبل نقلهن إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.