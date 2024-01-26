تسمم 3 أشخاص بالغاز في وهران ومعسكر

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بشارع أحمد زبانة في أرزيو بوهران.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، خلف الحادث تسمم شخصين من جنس أنثى تبلغان من العمر 36 و76 سنة فاقدين للوعي. حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 14سا و15د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من فرن طهي “طابونة” داخل حمام منزل بحي القرية الفلاحية ببلدية ودائرة عين فكان في معسكر.

وخلف الحادث تسمم شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 38 سنة له ضيق في التنفس. حيث تم اسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.