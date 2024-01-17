تسمم 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون ببرج بوعريريج

أصيب ثلاثة (03) أشخاص بتسمم جراء استنشاق غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بقرية سيدي سعيد بلدية و دائرة برج الغدير ولاية برج بوعريريج.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة06 سا30د، من أجل تسمم 03 أشخاص. بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بقرية سيدي سعيد بلدية و دائرة برج الغدير.

و خلف الحادث تسمم 03 أشخاص لهم ضيق في التنفس تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي، حسب ذات المصدر.

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