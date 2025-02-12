تسمم 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون بتلمسان

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الأربعاء، حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من سخان الماء بالمكان المسمى سيدي مساهل ، ببلدية و دائرة تلمسان.

حيث تدخلت ذات المصالح على الساعة 03سا 08د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO. المنبعث من سخان الماء (غير مزود بأنبوب صرف الغازات )، بالمكان المسمى سيدي مساهل ، ببلدية ودائرة تلمسان.

و خلف الحادث تسمم عائلة تتكون من 03 أفراد لهم ضيق في التنفس ، تتراوح أعمارهم بين 09 سنوات و 42 سنة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي .

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