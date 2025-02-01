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أخبار الجزائر

تسمم 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون بسعيدة

بقلم عايدة.ع
تسمم 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون بسعيدة
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أصيب 3 أشخاص بتسمم غاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من مدفأة غاز المدينة بحي 50 سكن، ببلدية و دائرة سعيدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا45د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO. المنبعث من مدفأة غاز المدينة بحي 50 سكن، ببلدية و دائرة سعيدة.

حيث خلّف الحادث تسمم 03 أشخاص لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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