تسمم 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون بسعيدة
بقلم عايدة.ع
أصيب 3 أشخاص بتسمم غاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من مدفأة غاز المدينة بحي 50 سكن، ببلدية و دائرة سعيدة.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا45د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO. المنبعث من مدفأة غاز المدينة بحي 50 سكن، ببلدية و دائرة سعيدة.
حيث خلّف الحادث تسمم 03 أشخاص لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
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