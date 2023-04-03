تسمم 3 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز بسطيف

سجلت اسعافات الحماية المدنية بولاية سطيف تدخلها، اليوم، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من قنوات صرف الغازات المحترقة لمدفأة المنزل بأولاد سي قاسم بلدية عين الكبيرة.

وجاء هذا التدخل في حدود الساعة 04سا 35 د، اين تم إسعاف المصابينمن عائلة واحد” المتراوحة أعمارهم بين 17 سنة و 47 سنة، كما تم نقلهم إلى مستشفى عين الكبيرة.

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