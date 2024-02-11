تسمم 3 أطفال بغاز أحادي أكسيد الكربون بسعيدة

أصيب ثلاثة (03) أشخاص باختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي بودية شارع الاخوة براسي بلدية و دائرة سعيدة

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 23سا05د ، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء بحي بودية شارع الاخوة براسي بلدية و دائرة سعيدة.

حيث خلف الحادث تسمم 03 أطفال لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 08 سنوات. تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى حمدان بختة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور