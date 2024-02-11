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أخبار الجزائر

تسمم 3 أطفال بغاز أحادي أكسيد الكربون بسعيدة

بقلم عايدة.ع
تسمم 3 أطفال بغاز أحادي أكسيد الكربون بسعيدة
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أصيب ثلاثة (03) أشخاص باختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء  بحي بودية شارع الاخوة براسي بلدية و دائرة سعيدة

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 23سا05د ، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء  بحي بودية شارع الاخوة براسي بلدية و دائرة سعيدة.

حيث خلف الحادث تسمم 03 أطفال لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 08 سنوات. تم اسعافهم و نقلهم  إلى مستشفى حمدان بختة.

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