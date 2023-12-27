تسمم 3 أطفال بغاز أحادي الكربون بالبليدة

أنقذت مصالح الحماية المدنية لولايةالبليدة، مساء اليوم الأربعاء، 3 أشخاص من الموت المحقق اختناقا بالغاز.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن الضحايا الـ3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 01 سنة و 11 سنة، تعرضوا للاختناق بسبب تسرب غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي الدردارة بلدية و دائرة البليدة.

وقد تدخل أعوان ذات المصالح، أين تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا في عين المكان، قبل نقلهم الى مستشفى بن بولعيد لتلقي العلاج اللازم.