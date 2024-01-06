تسمم 3 اشخاص بالغاز  ببلدية الحناية في تلمسان

سجلت مصالح الحماية المدنية في ولاية تلمسان تدخلها، اليوم، من اجل حادث تسمم 3 اشخاص بالغاز ببلدية الحناية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 20سا44د، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بقرية المستقبل محمد خمستي بلدية ودائرة الحناية.

وخلف الحادث تسمم 3 أشخاص لهم ضيق في التنفس اثر تعرضهم لاستنشاق غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموجود في المطبخ تتراوح أعمارهم ما بين 12سنة و 51 سنة تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.