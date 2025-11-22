تسمم 3 نساء بالغاز في المسيلة

أصيب 3 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي 138 مسكن بلدية المسيلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز co المنبعث من سخان الماء موضوع في شرفة شقة. تنعدم لشروط التهوية، والكائنة بحي 138 مسكن ببلدية المسيلة.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 03 أفراد من جنس أنثى تتراوح أعمارهن بين 08 سنة إلى 39 سنة لهن حالة دوار. تم إسعافهن ونقلهن نحو مستشفى الزهراوي بالمسيلة.

