إعــــلانات
أخبار الجزائر

تسمم 3 نساء بالغاز في المسيلة

بقلم عايدة.ع
تسمم 3 نساء بالغاز في المسيلة
  • 88
  • 0

أصيب 3 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي 138 مسكن بلدية المسيلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز co المنبعث من سخان الماء موضوع في شرفة شقة. تنعدم لشروط التهوية، والكائنة  بحي 138 مسكن ببلدية المسيلة.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 03 أفراد من جنس أنثى تتراوح أعمارهن بين 08 سنة إلى 39 سنة لهن حالة دوار. تم إسعافهن ونقلهن نحو مستشفى الزهراوي بالمسيلة.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/mqenI
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer