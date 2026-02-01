إعــــلانات
تسمم 3 نساء بالغاز في وهران

سجلت مصالح الحماية المدنية، بولاية وهران، تسمم 3 نساء بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموجود في الحمام، بحي 350 مسكن مرفال، ببلدية وهران.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 01سا11 د من أجل إسعاف أشخاص تعرضوا للتسمم. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموجود في الحمام، بحي 350 مسكن مرفال، بلدية ودائرة وهران.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 03 نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و 25 سنة، لهن ضيق في التنفس. تم إسعافهن في عين المكان ونقلهن إلى المستشفى المحلي.

